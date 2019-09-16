引情報指無人機從西北方來襲　伊朗「毫無疑問」須負責

美國高級官員周日（15日）表示，沙特阿拉伯的石油設施遇襲事件中，以攻擊的範圍和準確度看，這次襲擊應是來自西北偏北的方向，並非來自南面的也門，因此也門叛軍青年運動聲稱是由他們發動襲擊的說法其實並不可信，反而伊朗「毫無疑問需要負責」。

美國官員利用衞星圖片解釋指，兩大石油設施有19個位置受到衝擊，並表示他們未來數天會公開更多證據，反駁青年運動自稱發動襲擊的言論。一名官員說：「毫無疑問伊朗需要為此襲擊負責，無論你怎樣抽絲剝繭，（伊朗）都躲不過，根本不可能有其他幕後黑手的選擇。證據都指向一個方向，只有伊朗需要為此負責。」不過這些官員拒絕具體說明襲擊是由何處發動，另一名高級官員說：「只有兩個選項，我們對於應是從哪處發動襲擊有我們的見解。」他們又指出伊朗鄰國伊拉克政府已表明襲擊不是從伊拉克發動。

這些官員目前正和沙特官員合作調查，並引述後者表示，看到有使用巡航導彈的迹象。他們又表示襲擊中用了17個武器系統，但不是全部能飛向目標。美國一名高級官員說：「青年運動從未試過襲擊這麼遠的區域，因為我們相信他們沒有這種能力。青年運動也從未試過在發動攻擊時如此準確和有部署。」