千禧世代愛喝含酒精氣泡飲品　專家提醒減熱量不等於減酒精

在互聯網的推波助瀾下，美國千禧世代似乎找到啤酒和葡萄酒以外的新興飲料選擇：含酒精氣泡飲料。這種飲料的卡路里及碳水化合物相對低，成為風靡美國年輕人的新寵。不過有專家提醒，卡路里減少並不等於酒精也減少，擔心年輕人不自覺地吸收過多酒精。

法新社發表專題報道，表示隨著Y世代及Z世代追求健康的生活型態，在Instagram及YouTube等網站帶動下，含酒精氣泡水橫掃美國飲料市場。今年美國酒精氣泡飲料銷量就比去年同期增長近2倍。

在電視台工作25歲女子的斯坦普勒（Hannah Stempler）表示，自己選擇氣泡飲料的原因在於「健康意識」。一罐約350毫升的酒精氣泡飲料熱量100卡路里，最多只有兩克的碳水化合物。相較之下，啤酒一罐熱量平均140卡路里，碳水化合物則多出4倍。不過也有受訪者認為這類飲品和啤酒等市場不同，29歲的紐約市民芬克（Rob Fink）表示：「我們的市場有時間和空間容納這兩種飲品。」

美國一個含酒精氣泡飲料品牌的資深行銷副總裁加伊瓦拉（Sanjiv Gajiwala）認為，現代年輕消費者選擇含酒精氣泡飲料，主要是因為酒精攝取量適中及味道多變。他說：「千禧世代是在接觸10種不同口味的非碳酸性運動飲料，以及世界各地不同口味食物的環境下長大的消費者。一旦他們到了合法飲酒的年齡，他們會尋找更多的選項。」

美國雜誌「財經內幕」（Business Insider）最近引述瑞銀集團（UBS）分析師的研究報告指，目前含酒精氣泡飲料產值5.5億美元，到2021年可能成長至25億美元。

不過美國國家防止酒精濫用和酗酒研究所人員懷特在為年輕人注意到自己喝甚麼而高興的同時，警告少了卡路里不代表酒精也減少了，他擔心年輕人反而不自覺吸收了過多酒精，因為這類「水果汽酒」的酒味不像傳統啤酒般明顯。