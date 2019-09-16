疑引發肺部疾病　紐約州宣布禁有味電子煙

美國最近有數百宗懷疑與吸食電子煙有關的肺部疾病案例，並已有6人死亡。有見及此，紐約州政府周日（15日）宣布加味電子煙的禁令，但煙草和薄荷口味的電子煙除外。

屬於民主黨的州長科莫（Andrew Cuomo）批評目前正在發售的加味電子煙，例如棉花糖味和吹波糖味電子煙，明顯為了吸引年輕人，而且策略幾乎一定有效，擔心這類電子煙會令年輕人對尼古丁成癮。

科莫宣布，紐約州衛生廳廳長朱克爾（Howard Zucker）會在本周的公共衞生和健康計劃委員會緊急會議上正式提出禁止加味電子煙，最快可以在提出建議後兩周正式實施。雖然煙草和薄荷口味獲得豁免，但科莫表明會檢討，有可能改變這個方面的立場。

紐約州原本規定禁售電子煙給18歲以下人士，但這項年齡規定將從今年11月起調高至21歲。科莫透露，他已責成州警方要加強執法。

美國疾病控制及預防中心的數據顯示，全美約有400人罹患可能與電子煙相關的肺部疾病，並有6人因此喪命。當局調查人員仍在試圖釐清導致肺病的原因。紐約州成為密歇根州後第2個宣布禁售含尼古丁加味電子煙的州份。美國總統特朗普上周三（11日）也宣布將簽署禁令，讓所有加味電子煙下架。