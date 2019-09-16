美國務院：阿里巴巴騰訊百度或從事間諜活動

美國早前以威脅國家安全，封殺中國科技巨企華為。美國雜誌《石英》（Quarzt）上周五（13日）報道，華府官員近日指控阿里巴巴、騰訊及百度等科技企業可能為中國政府從事間諜活動，或擴大對中國科技的審查範圍。有觀察認為，被華府點名的中國企業可能更難在美國投資或從事商業活動。

美國國務院安全與防擴散局助理國務卿福特（Christopher Ashley Ford）早前在華盛頓的一個會議上表示，華為、騰訊、中興、阿里巴巴及百度等巨企，不論在事實上或法律上，在某些重要方面或出於某種目的，充當中國的武器，幫助北京發展、建立和維護用作監察和控制社會的技術。

福特指，只要中國政府要求協助，科技巨企無法拒絕。隨着中國科技巨企把產品及服務出口至世界其他地方，相關的人權及安全問題也隨之影響其他國家。福特的演講已發表在國務院的網站。

對於福特的指控，華為發言人指華為遵守中國政府的法律及繳付相關稅款，與該企業在全球其他國家的情況一樣，強調沒有任何國家或政黨在華為擁有決策權，公司並非由外部勢力擁有。阿里巴巴對報道不予置評，騰訊、百度及中興拒絕回應。分析認為，美國國務院可能以對待華為的同樣角度，對待百度、阿里巴巴及騰訊，並收緊它們對美國的投資。