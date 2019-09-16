新聞背後：應對供應不穩　美擁6.45億桶戰略石油儲備

沙特阿拉伯煉油設施遇襲，影響全球石油供應，美國總統特朗普批准必要時動用戰略石油儲備。美國戰略石油儲備於1975年由前國務卿基辛格推動建立，時任總統福特簽署立法。當年時值石油輸出國組織（OPEC）在第4次中東戰爭時，宣布石油禁運導致第1次石油危機，損害美國經濟。

根據指引，如美國面臨威脅經濟的石油斷供，總統有權要求動用。所有石油都會先由庫中取出，再於市場出售，需時約兩周。戰略石油儲備由美國能源部管理，存放於德州及路易斯安那州海岸、守衞森嚴及2400米深的地下洞穴內。能源部網站顯示，美國目前擁有近6.45億桶石油，包括3.95億桶含硫量較高的重質原油，及2.5億桶低含硫量的輕質原油。

戰略石油儲備曾多次用於應對戰爭及天災，當中只有3次由總統下令：

●利比亞

2011年6月，時任總統奧巴馬為應對利比亞內亂引致的原油供應中斷，與國際能源署（IEA）協調後，下令動用3060萬桶原油，國際能源署同時動用3000萬桶原油。

●颶風卡特里娜

2005年9月，颶風卡特里娜吹襲美國，重創路易斯安那州及密西西比州的煉油廠等產油設備，時任總統小布殊下令動用3000萬桶石油，最終只有1100萬桶售予能源公司。

●沙漠風暴行動

1991年1月，時任美國總統老布殊發動第一次伊拉克戰爭，老布殊當時下令動用3400萬桶石油儲備，售出當中的1730萬桶。