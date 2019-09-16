準新娘夢中遇賊吞婚戒保不失　醒來發覺真係吞咗落肚

美國加州聖迭戈一名有夢遊症病史的女子，日前發夢與未婚夫一起遇上壞人，她情急下把未婚夫送的求婚戒指吞落肚以免被搶。女子翌日起床，發覺戴在手上的婚戒竟真的不見了，懷疑自己真的吞了落肚，立即到醫院檢查。醫生為她照X光後，發現戒指果然在其小腸內，於是用內窺鏡幫她取出。女子這婚戒失而復得的奇遇令她與未婚夫啼笑皆非。

29歲的埃文斯（Jenna Evans）在Facebook講述這段真實與夢境交錯的經歷。她在貼文指，上周二晚睡覺時發夢，夢中與將於明年5月結婚的未婚夫豪厄爾，在一列高速行駛的列車上遇到一些壞人；期間豪厄爾叫她把手上重2.4卡的鑽石求婚戒吞落肚以保不失。

埃文斯隨即除下戒指，並喝下一杯水沖落肚。她在貼文中說這過程非常真實，但以為是在夢境，遂上床繼續睡覺。翌日早上她起來發現戒指真的不見了，叫醒豪厄爾並告知懷疑吞了落肚。後者聽罷以為她說笑，但都送她到醫院檢查。醫生照X光後發現戒指真的在埃文斯的小腸內，於是轉介腸胃科醫生，用內窺鏡手術幫她取出。埃文斯最後在貼文中說，經今次教訓，以後睡覺前都會脫下戒指。