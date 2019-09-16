美媒：參議員要求監管部門　審視中資電訊公司牌照

中美關係緊張，美國參議院少數黨領袖舒默及共和黨籍參議員柯頓，計劃周一（16日）去信聯邦通信委員會（FCC），指中國或利用電訊公司中國聯通及中國電信滲透美國，要求FCC審視是否繼續讓兩間公司於美國提供服務。

舒默及柯頓在信中指，兩間公司與中國政府有聯繫，警告它們可透過中國改變通訊路線，或被利用來針對美國的通訊系統。二人強調國家安全環境快速改變，加上中國政府參與經濟及其他形式的間諜行為，有必要再審視批發給所有中資電訊公司的牌照。

中國電信否認對美國有國安威脅，稱公司以保護用戶資料為首要工作；中國聯通則沒有回應事件。

FCC於2000年代向中國聯通及中國電信批發營運牌照，部分監管部門亦認為有需要重新檢視兩者的營運許可。中國移動早前亦有意打入美國市場，惟FCC於5月以公司或危及美國國家安全、經濟利益等拒絕發牌。另有消息指，參議院多數黨領袖麥康奈爾有意考慮通過決議，宣布中國電訊公司對美國構成國安威脅。

分析指，在特朗普政府似乎願意於中美貿易談判讓步時，舒默及柯頓的信件顯示國會願意施加更多壓力，限制中國科技企業擴張。