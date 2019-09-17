中美副代表周五會面　美商會：美方望達成真正協議

美國商會主席多諾霍周一（16日）引述與美國貿易代表萊蒂澤的談話透露，中國和美國的貿易談判副代表預計將於周五（20日）會面，又指萊蒂澤透露中方在購買美國農產品和其他問題上出現了正面的動向，但多諾霍本人對於雙方會達成臨時協議存在懷疑。

多諾霍在記者會上引述萊蒂澤表示，這是個很巨大的挑戰，並透露數月前雙方停止磋商時，其實已經很接近簽訂一項可以付諸實行的協議。萊蒂澤又向多諾霍說，雖然對會談感到樂觀，但萊蒂澤聲稱自己是個「乏味的現實主義者」，因此談判並不是一個簡單問題。

多諾霍指萊蒂澤並沒有在談話中提及或會令局勢降溫和進一步推遲互徵關稅情況升級的臨時協議，又引述萊蒂澤指大家都很清楚要一步一步來，但這必須是真正的協議。多諾霍也不認為中美雙方會滿足於短期的共識，他說：「我不認為你們會見到關稅撤銷的一天，人們只會在我們達成真正協議後才感覺到我們取得極大成就。真正的協議對於我來說，不會是買更多農產品和做一些無關痛癢的小事令雙方有基礎去進行更多更具體的對話。」

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