特朗普不願與伊朗開戰　防長：捍衞被伊朗破壞的國際秩序

美國總統特朗普周一（16日）表示，伊朗很大機會是襲擊沙特拉拉伯兩大石油設施的幕後黑手，但他希望能夠更加肯定，並希望避免戰爭。防長埃斯珀則揚言會捍衞被伊朗破壞的國際秩序。伊朗則指發動襲擊的也門叛軍青年運動只是自衞，俄羅斯更表示願意向沙特提供導彈防禦系統。

特朗普向記者說：「這個時候我們看來都是這樣想，幾乎可以一早斷定。」不過他希望見到更多證據，他說：「我們希望更斬釘截鐵地肯定誰是幕後黑手，雖然如此說，但我們也肯定不想和任何人開戰，不過我們會比任何人都更準備充足。」

沙特2大石油設施遇襲促使布蘭特期油飆升14.6%，是有史以來最大單日升幅。特朗普則在較早時在社交網站承諾會向盟友輸出石油，他寫道：「我們是能源出口國，現在更是全球頭號能源生產國。我們不需要中東的油氣，其實我們只有很少油輪在中東，但會協助盟友！」

埃斯珀則在向特朗普匯報後，點名批評伊朗破壞國際秩序，他在社交網站寫道：「美國軍方和跨部門小組正和友好國家合作，描述這次史無前例的襲擊，並捍衞被伊朗破壞、有法治為基礎的國際秩序。」

至於在安卡拉和土耳其總統埃爾多安及俄羅斯總統普京會面的伊朗總統魯哈尼，就強調青年運動的舉措只是保衞自己。他說：「也門在每天都是被轟炸的目標......也門人民被迫反抗，他們只是保護自己。」普京更立刻拉攏沙特，他說：「我們已準備好協助沙特，令她可以保衞自己，例如和伊朗一樣購買俄羅斯的S300導彈防禦系統或效法土耳其購買S400導彈系統。」