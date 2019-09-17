涉利用職權令家族生意獲益　眾議院調查趙小蘭

美國眾議院監督和政府改革委員會周一（16日）宣布運輸部長趙小蘭正接受調查。她被指運用在特朗普內閣的位置令她家族的船務生意獲益。由於她家族的船務公司和北京一向被指關係密切，加上參議院多數黨領袖麥康奈爾是她的丈夫，這次調查可能牽連甚廣。

委員會主席卡明斯已經去信趙小蘭要求取得多份文件，並表示她涉嫌利用職權去達到個人利益的指控，引伸出不少「令人困擾的問題」。他在信中寫道：「委員會正審視你對事實作出的不實陳述，以及你可能令一間你依然持股的公司獲益的行動。委員會也正審視你對道德和財政狀況申報要求的合作程度。」

委員會指出，過往多次有傳媒報道在台北出生的趙小蘭利用自己運輸部長的位置，令她的父親和姊妹擁有的船務公司獲益，以及令該公司對中國政府的影響力和地位提升，有報道就曾指北京曾延長對該公司數以億計的低息貸款，希望購買更多的外國註冊船隻。委員會的信件更特別指出《紐約時報》6月的一篇報道，詳細講述趙小蘭2017年原定首次以運輸部長身份訪問中國的行程最後被迫擱置，期間由於需要在行程中安插她的家屬同行而出現角色衝突。

調查也會將焦點放在趙小蘭加入政府後，未有立即出售之前擔任董事的建築公司股權。由於在趙小蘭的提名確認過程中，趙小蘭除了曾承諾會出售股權，也會避免涉及一些會直接影響該公司商業利益的事宜，因此委員會的信也提及趙小蘭「沒法遵守有關要求」。