男子涉助中國政府人員　假扮訪問學者取簽證被捕

美國執法部門周一（17日）拘捕一名受僱於中國政府的華裔男子，美國司法部指他和一宗簽證詐騙案有關，他涉嫌協助中國人取得美國簽證，讓簽證持有人進入美國境內聘請願意為中國政府工作的科研人才。

57歲的劉忠三（Zhongsan Liu，音譯）在曼哈頓的聯邦法庭提堂，他被控一項密謀進行簽證詐騙的罪名。控方指他密謀為以訪問學者身份作掩飾的中國政府人員取得美國簽證，這些「訪問學者」用有關簽證進入美國境內後，便尋找便聘請願意為中國政府工作的科研人才，並將美國的一些科研技術機密轉移到中國。

被告由2017年至今都是中國國際人才交流協會紐約分部的負責人，主要功能是聘請科學家、學者、工程師和其他專家到中國工作。控方指該協會是中國政府屬下機構，指被告利用這段期間犯案。他所取得的簽證都是訪問學者簽證，容許持證人在美國的大學、博物館、圖書館和其他機構進行學術研究。其中一個個案指被告向一名持證的女子發出指示，要求她抵達美國後立刻前往她申請簽證時所申報留學的大學報到，並定期到該大學探訪，實際上這名女子是進行聘請科研人才的工作。

司法部發表聲明表示：「我們歡迎包括來自中國的外國學生和研究人員，但我們不歡迎簽證詐騙行為，特別是為一個政府而進行的行為。我們會繼續應對中國政府顛覆美國法律，阻止他們希望將美國研究和技術轉移到中國以獲取利益的嘗試。」