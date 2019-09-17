美情報指襲擊沙特煉油廠手法熟練　共和民主黨劍指伊朗

沙特阿拉伯煉油廠上周六（14日）受攻擊，導致該國石油產量減少一半。美國全國廣播公司（NBC）周一（16日）報道，有情報顯示伊朗發動襲擊。國會消息人士指，襲擊手法熟練，有美國前情報官員指襲擊目的是導致全球油價急升，從而改變特朗普政府的政策。有研究員表示，沙特煉油廠受無人機攻擊一事，不大機會在美國重演。

報道引述國會消息人士指，襲擊的老練程度前所未見，連民主黨人都不反對伊朗是幕後黑手的說法，兩黨意見一致，勢加劇美國及伊朗的緊張關係。美國國務卿蓬佩奧上周六（14日）曾指摘，伊朗對全球能源供應發動前所未有的攻擊。

美國外交關係委員會能源事務高級研究員杰夫（Amy Myers Jaffe）稱，美國煉油廠經常因天災事故停產，對市場影響力微弱，不會出現。國內面積最大的油田，橫跨德州及新墨西哥州，面積達19.4萬平方公里，內有數千個油井。在沙特受襲的油氣分離設施，只存在於美國各處油田的小型工廠。

另一研究員韋斯特（Ben West）分析，美國的地理緩衝位置比沙特阿拉伯大，亦缺少敵對鄰國，即使發生襲擊也不太可能令美國石油及天然氣產量減半，又認為伊朗更有可能實施網攻，而非巡航導彈或無人機空襲。