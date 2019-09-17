蘋果涉避稅須償還130億歐元　上訴案本周開審

美國蘋果公司早年因涉嫌避稅，被歐盟委員會下令向愛爾蘭償還130億歐元（約1120億港元）的稅款。蘋果就避稅案上訴，周二（17日）在盧森堡歐洲法院開庭審理，料法官不會早於明年判決。

歐盟普通法院將於周二及周三（17至18日）展開聆訊，預料蘋果派出由首席財務官梅斯特里（Luca Maestri）率領的六人代表團出席庭審，並指部分稅款應屬美國所有，因為產品的大部分價值包括設計、工程和開發，都是在美國創造。若任何一方再上訴，案件將交由最高的歐洲法院審理，最遲可於2021年得出最終結果。

歐盟委員會反壟斷事務專員韋斯塔杰在2016年裁決，指控蘋果將來自歐洲、非洲、中東和印度的收入存到愛爾蘭，利用愛爾蘭給予的稅務優惠在2003年至2014年少交130億歐元的稅款，並指控愛爾蘭提供非法「國家援助」，向蘋果給予的優惠相對於其他公司更多。

蘋果一直拒絕繳稅，美國政府亦強調歐盟的判決違反國際稅務法律。愛爾蘭則批評歐盟越權，干涉成員國在稅務事務上的國家主權。另外，歐盟普通法院將於9月24日審理另一案件，有關歐盟是否有權要求美國連鎖咖啡店星巴克及國際汽車集團快意佳士拿（Fiat Chrysler ），繳還未交的稅款。