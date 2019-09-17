復合不果槍殺前女友　CIA前狙擊手判囚18年

美國紐約一名學校行政助理，2年前透過交友網站結識一名中情局（CIA）前狙擊手，兩人交往數月即因失去信心分手。惟該名前狙擊手仍欲復合，多次送禮及跟蹤，最後更槍殺對方。他被控謀殺、持械、惡意藐視法庭及跟蹤4項罪名，本年5月承認控罪，近日被判囚18年。

63歲兇手韋爾迪（Vincent Verdi）加入CIA前，曾為國防部於全球各地執行特別任務，接受過追蹤、暗殺等訓練。與56歲李-赫爾曼（Elizabeth Lee-Herman）分手後，韋爾迪曾每天發動短信及電話攻勢，又送上鮮花和巧克力。但李-赫爾曼仍不為所動。韋爾迪變本加厲，開始跟蹤對方，時常在其家及學校附近出現。李-赫爾曼只好分發韋爾迪照片給學校保安，並報警求助。韋爾迪被扣留一周，禁止接觸李-赫爾曼。

直至2017年11月，韋爾迪趁李-赫爾曼上學時，以手槍近距離射向她的腹部，其後再向自己頭部開槍。李-赫爾曼最終傷重不治，韋爾迪卻奇蹟生還，他在庭上稱感到悲傷及後悔，不知道遵守榮譽和紀律十多年的自己，何以走到這地步。李-赫爾曼的兒子則希望兇手會鄙視自己，認為任何懲罰都不足夠。