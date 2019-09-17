737 MAX客機接連空難　調查報告料批評FAA審查失誤

美國波音737 MAX系列客機早前於半年內接連發生兩宗空難，聯邦航空局（FAA）隨即成立跨部門技術審查委員會（JATR），調查該型號客機的審批程序。消息人士周一（16日）透露，JATR將於未來數周提交報告，預料當中會批評FAA的審查方式缺乏透明度。

JATR於本年四月成立，分別由9名國際民航專家組成，包括來自FAA及美國太空總署（NASA）的專家。法新社引述消息人士報道，JATR的報告將批評FAA與波音公司關係密切，容許波音自行評估737 MAX的系統及軟件安全性能，同時認可波音協助審查客機及培訓機師。

另外，報告指FAA未有正確審視波音737 MAX的設計，疑與空難有關的MCAS防失速系統，也是由波音員工檢查。

波音公司回應指，期待報告面世，又指正與全球航空業及監管機構合作，讓波音737 MAX能安全重返市場。FAA則稱會「仔細審查所有建議，並採納任何有用建議」，指JATR僅「專注於調查審批程序」，與復飛無關。

另一方面，FAA新任局長迪克森（Stephen Dickson）日內將前往西雅圖，親自在模擬飛行器測試經改動後的737 MAX飛行軟件，暫未確定何時會進行試飛。