參眾兩院提出援藏法案　制裁干預達賴轉世中國官員

美國人權組織「國際聲援西藏運動」（International Campaign for Tibet）周一（16日）公布，美國民主共和兩黨的議員近日在參眾兩院均提出援藏法案，尋求制裁試圖干涉達賴喇嘛轉世的中國官員。法案亦要求華府在中方允許美方於西藏拉薩設立領事機構之前，不得批准中方在美設立新的領事機構。

組織在官網公告指，國會及行政部門中國問題委員會主席、民主黨籍眾議員麥戈文（Jim McGovern）於上周五提交《2019年西藏政策及支援法案》，而共和黨籍參議員魯比奧（Marco Rubio）亦有意於本周提交同類法案。有關法案將根據2002年的《西藏政策法案》（TPA）作修改，明文規定達賴喇嘛等藏傳佛教領袖的繼任或轉世，應全權由藏人佛教界決定；美國應制裁任何試圖干擾有關程序的中方官員。

麥戈文上月出席流亡藏人社區大會時曾指，將在國會提出新的跨黨派法案，確保干涉藏傳佛教程序的中國官員，都將受到引用《馬格尼茨基法案》的金融、經濟和與簽證相關制裁。該法案由美國前總統奧巴馬簽署生效，授權總統制裁侵害人權的人。