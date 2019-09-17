加強資訊安全　台美11月舉行網絡攻防演練

中國大陸近年大力發展5G通訊技術。美國在台協會（AIT）處長酈英傑周二（17日）表示，若陸方控制5G基礎設施，就能獨佔流經相關網絡的資料，甚至具備癱瘓他國網絡的潛力。另台、美今年11月將首次舉行大規模網絡攻防演練，共同強化資訊安全。

酈英傑下午出席活動時指出，大陸以各種手段竊取台灣及美國的商業機密、知識產權及數據，其中台灣科技產業去年受到的網絡攻擊比前年上升7倍。大陸網攻一向以台灣的半導體產業為目標，但現時已擴至到智慧機械及電子元件產業。另陣試圖利用網絡製造分裂、鼓吹兩極化言論、散播謊言。

他表示，美國目前正集中精力開發5G網絡基礎建設，5G是未來所有轉型科技，包括自駕車、工業機械人、人工智能及物聯網的基礎。而美方與理念相近夥伴都對使用大陸製造的設備、軟件及服務一事深感憂慮。

酈續指，美國與台灣將在今年11月共同舉行「大規模網絡攻防演練」（Cyber Offensive and Defensive Exercises），屆時將有至少15國代表共同因應來自北韓的網絡攻擊、社交工程攻擊、關鍵基礎建設弱點及金融犯罪等問題，另擬設立「國際網絡安全卓越中心」（International Cybersecurity Center of Excellence），聚焦推動太平洋島國的建設，並為5G科技建立基於民主的全球網絡標準。