赴民主黨票倉籌款　特朗普料提加州露宿問題方案

美國2020年大選在望，總統特朗普周二至周三（17日至18日）將前往民主黨票倉加州，進行一連串競選連任的籌款活動，預料可籌得1500萬美元（約1.17億港元）。特朗普過往曾多次批評加州政策，包括移民、森林管理和汽車能源效能等，此次住屋及城市發展部（HUD）部長卡森將隨行，預料會提出措施解決該州的無家者問題。

加州近年明顯左傾，奉行自由派政策，被共和黨人形容是「野獸腹地」（belly of the beast）。特朗普此次出行料將引來反對者示威抗議，有組織已計劃升起橙色嬰兒特朗普氣球。特朗普的加州活動分別在三藩市灣區、洛杉磯和聖迭戈，其中周二在灣區的午宴料將籌得300萬美元。有政治顧問指出，特朗普雖是歷屆以來最不受加州歡迎的總統，但該州捐給他的錢與其他州一樣，顯示當地仍有不少共和黨富翁。

今次是特朗普任內第4次探訪加州，他周一晚上在新墨西哥州出席競選活動時，曾揚言要將聖迭戈的邊境牆搬到更懂得欣賞它的州份。他亦曾公開投訴加州的無家者問題，有資深官員透露，隨行的卡森今次將談及數個議題，包括增加可負擔住屋供應等措施。