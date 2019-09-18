全球移民人口達2.72億　歐洲和北美洲吸納最多

聯合國周二（17日）發表報告，指出目前全球的移民人口高達2.72億人，對比10年前上升23%。其中歐洲和北美洲吸納了最多的移民；而出自中國的移民數量居於全球第3位。

根據聯合國經濟和社會事務部人口司的報告，今年的移民人口比起2010年多出5100萬。當中8200萬人居於歐洲、5900萬居北美洲，緊接是北非和西亞，各有4900萬。對比2000年的2.8%，移民現時佔全球人口的3.5%。聯合國經濟和社會事務副秘書長劉振民表示，有關數據對了解移民對其原生國及移居國發展的角色至為關鍵，形容「有序、安全、定期及負責任的移民有助可持續發展」。

報告指有關估計是基於官方由普查、人口登記及具全國代表性民調收集的外籍人口數據。而在單個國家分析中顯示，全球有半數移民只集中在10個國家，美國以5100萬居於首位，德國和沙特阿拉伯以1300萬居次位，緊接是俄羅斯、英國等。而移民來源國則以1800萬的印度國民居先，之後是1200萬名墨西哥人和1100萬名中國人。