不滿對台斷交　彭斯取消晤所羅門群島總理

所羅門群島周一（16日）決定與台灣斷交，改與中國大陸建交。英媒周三（18日）報道，美國副總統彭斯決定取消原定下周在紐約聯合國大會期間，與所國總理索加瓦雷的會面。報道指，所國對台斷交前，大陸已提供850萬美元（約6630萬港元）的發展資金。

匿名白宮高級官員透露，索加瓦雷於7月與彭斯通電話，希望在聯合國大會期間會面。索加瓦雷其後致函彭斯，指樂意要求國會推遲到本年稍後時間，才決定是否對台斷交。他強調希望獲得美國、澳洲、新西蘭、日本及台灣的援助發展基建，該議題是一個重要的國內問題，處理不當可能導致內閣分裂及政府倒台。

對於索加瓦雷突然改變態度，美方官員指摘所國貪圖眼前利益與大陸建交，損害了美國與所國一直以來的良好關係；又指與中國建立更緊密關係的國家，主要是希望刺激經濟增長和改善基建，但長遠會帶來負面效果。

美國國務院回覆台媒查詢時表示，對所國放棄與台灣長達數十年的外交關係「深感失望」，反對北京破壞台海和平穩定局面，對北京策動所國政府外交由台灣轉向大陸，將審慎評估。內地官媒指，所國是為自身發展和人民的福祉作出決定，符合國際法和國際關係基本準則，並非台灣所說的「撬牆」。一個中國原則是人心所向，大勢所趨，勢不可擋。