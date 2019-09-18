重申中國無意爭霸　崔天凱強調中美必須合作

今年是中美建交40周年，中國駐美國大使崔天凱周二（17日）在紐約舉行的一個講座上，指中美雙邊關係發展步入「不惑之年」，認為目前兩國之間出現問題的癥結，在於美方對中國認知出現偏差。

崔天凱活動上表示，中美關係過去歷經風雨，取得巨大成就，給兩國17億人以至全球70億人帶來了巨大福祉，並促進了世界和平、穩定和發展。他指中國仍是一個發展中國家，人均國內生產總值（GDP）不到美國的6分1，中國的發展目標是改善人民生活，不是爭奪全球霸權。美國把中國當成戰略對手甚至敵人，是極其危險和不負責任。

在經貿問題上，崔又指美方單方面挑起和升級貿易戰，從一開始立論錯誤，結果損害彼此、殃及世界。他強調中美合作多年，利益融合，「打斷骨頭連著筋」。他續指，中美即使「脫鈎」，美方也不能獨善其身。

崔指，而在兩岸問題上，「一個中國」原則是中美關係政治基礎，但美方卻屢屢觸碰紅線且極不明智，有可能對中美關係造成長久傷害，甚至把美國捲入不想要的衝突。他強調，中美合作是唯一正確選擇，在很多美方關切或涉及雙方利益的問題上，雙方存在矛盾很正常，但最終要回歸平等磋商解決。