斯諾登新書重提香港之行　借記者轉移視線逃離酒店

美國「走佬特工」斯諾登回憶錄《永久紀錄》周二（17日）正式出版，其中一章談及他當年在香港躲藏的經歷。他提到在港期間曾與紀錄片女製片人普瓦特拉斯及《衞報》記者格林沃爾德見面，並在本港律師的協助下藏身貧民區，最後順利前往俄羅斯。

斯諾登2013年5月20日離開日本東京抵達香港，期間入住尖沙咀美麗華酒店1014室。他在書中表示，為了等待普瓦特拉斯及格林沃爾德前來，自己長達10日沒有出門，期間幾乎嘗盡房間餐牌上所有食物。最終，斯諾登6月3日至9日期間，多次與普瓦特拉斯及格林沃爾德會面，受訪期間要求格林沃爾德把手機放入房內小型酒吧雪櫃內。

根據斯諾登的爆料，《衞報》6月5日披露美國政府的監控計劃，同月9日播出斯諾登受訪影片。數小時後，一位香港讀者聯絡格林沃爾德，提議斯諾登接觸兩位願意處理案件的本港律師田光譽（Robert Tibbo）與文浩正（Jonathan Man）。斯諾登指傳媒發現他藏身地點時，格林沃爾德在酒店正門吸引記者注意，好讓他趁機由酒店通往商場的天橋逃出。

斯諾登其後獲田譽光帶去香港某處貧民區，與一批在港的難民同住。美國政府6月14日控告他從事間諜活動，同月21日要交港府引渡，當日正好是他30歲生日。代表律師其後收到聯合國難民署的回覆，指無法幫助斯諾登；香港政府則指必須考慮美方的要求。斯諾登形容感到自己不受歡迎，他寫道：「換句話說，港府要我回國，在獄中讓聯合國處理事件。」

最後，斯諾登在維基解密協助下，由香港坐飛機前往莫斯科，原定計劃是在當地轉機赴厄瓜多爾，但結果滯留俄羅斯至今。