眾議院彈劾聽證會　特朗普前競選經理作供拉布

美國眾議院司法委員會周二（17日）舉行首場彈劾總統特朗普的聽證會，傳召3人作供，最終只得特朗普前競選經理萊萬多夫斯基（Corey Lewandowski）出席。民主黨人集中追問通俄醜聞，但萊萬多夫斯基大多只重複特別檢察官米勒的調查報告內容，更批評民主黨只關注瑣碎及個人化政治。

萊萬多夫斯基是通俄調查的重點之一，報告指出特朗普曾要求他警告前司法部長塞申斯不要調查通俄，但訊息最終由前白宮副幕僚長迪爾伯恩（Rick Dearborn）轉達。萊萬多夫斯基作供期間多次耍花招，要求議員提供完整的通俄報告，大部分回答都只是複述報告內容。就算民主黨人追問，他只說：「我不認為特朗普叫我做違法的事。」民主黨人直指他在拉布。

萊萬多夫斯基期間承認2月接受微軟-全國廣播公司（MSNBC）訪問時，在有關與特朗普的互動一事可能描述得不夠準確，但他表示：「我沒有責任向傳媒說真相。」司法委員會當日還傳召了迪爾伯恩及前白宮秘書波特（Rob Porter），但二人在白宮要求下沒有現身。