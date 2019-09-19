瑞典環保少女出席聽證會　「我想你聽科學家說」

瑞典環保分子16歲少女通貝里上周乘先進帆船抵達美國，她周三（18日）出席兩個眾議院委員會的聯合聽證會，呼籲美國政府關注環保議題：「我不是要你聽我講，我想你聽科學家說」。她又呼籲議員們在科學面前合作，採取行為應對氣候變化。

通貝里在聽證會作開場證言，引用了去年聯合國的報告，要求全球國家合力限制增溫在攝氏1.5度內：「然後我想你採取真實行動。」17歲美國少女馬戈林（Jamie Margolin）則直接在聽證會用手指指向議員，指控他們支持大企業的利益，藉破壞下一代的未來而賺得數百萬元。民主黨眾議院外交事務委員會主席安格爾指，議員應做可以做的去拯救這世界，形容是「欠了這些人」，但提及國會仍有許多人否認氣候變化背後的科學。

通貝里抵美後參與了多項活動，包括在白宮前示威、出席與美國參議員和來自南美州原住民領袖的活動，以及與控告政府沒採取行動應對氣候變化的小孩見面。她周一與美國前總統奧巴馬見面，獲讚為「地球上最出色的倡導者之一」，並獲得國際特赦組織頒發「良知大使」的獎項。