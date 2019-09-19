3年內第4名國家安全顧問　奧布賴恩撰書籲提防中俄

美伊緊張關係加劇之際，美國總統特朗普周三（18日）委任國務院人質事務總統特使奧布賴恩（Robert O'Brien），接替博爾頓出任國家安全顧問。奧布賴恩2005年曾出任美國駐聯合國大使，他當時與博爾頓一同合作。3年前，他出版有關外交政策論文的書籍，當中曾呼籲須提防中俄等大國和批評前總統奧巴馬的外交政策軟弱。

特朗普在Twitter宣布他任內第4名國家安全顧問的人選，說：「他和我在人質工作上合作了段時間，我們在人質方面有極好的往績」；奧布賴恩則形容獲選是「殊榮」。作為人質事務總統特使，奧布賴恩曾協助被困也門一年半的美國公民伯奇（Danny Burch）獲釋，他亦在7月前往瑞典監察美國饒舌歌手A$AP Rocky被控襲擊罪的審訊。

奧布賴恩早年在加州大學獲得法律學位，之後在洛杉磯共同創立了一間律師事務所。他在2008年至2011年獲總統任命為政府委員會成員，對有關走私古董等議題給予意見；亦曾在前總統喬治‧布殊和奧巴馬政府內協助訓練在阿富汗的律師和法官；著作有《當美國沉睡》（While America Slept）。