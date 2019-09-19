特朗普巡邊境圍牆　自誇是「世界級保安系統」

美國總統特朗普力推的美墨邊境圍牆一直備受爭議。他周三（18日）到訪加州南部城市聖迭戈，視察邊境圍牆修建進展，期間在新圍牆簽名之餘，更大讚它是「世界級保安系統」，幾乎無法滲透。期間發生小插曲，特朗普要求陸軍中將塞莫尼采（Todd Semonite）解釋牆上警報技術時，被勸告「不討論它可能比較好」。

特朗普參觀部分邊境牆，為繼上年3月視察樣辦後首次到訪，署理海關及邊防局局長摩根（Mark Morgan）及國土安全部等官員均有陪同。特朗普強調，圍牆基底深入地下，能防止有人挖隧道潛入，而且吸熱量之高「足以在上面煎雞蛋」。他說：「這幅牆建成後，幾乎不可能再有人非法越境，然後我們就能控制邊境，將移民攔截在入境處」。

特朗普表示自己放棄使用固體混凝土，轉而採用更昂貴的鋼筋混凝土護柱，以便執法人員監視襲擊者行動，同時在人流量大的地區修建30英尺高的雙層屏障，又指出於成本考慮，放棄將牆髹成黑色。同時讚揚墨西哥政府「痛改前非」，向邊境派遣數萬名軍人，減緩前往美國的移民潮。摩根則辯稱圍牆並非外界所指「總統的虛榮心牆」。

特朗普近日在邊境問題上取得成果，墨西哥邊境被捕人數8月創下13年來最高下降水平。邊境圍牆現時每日安裝270塊面板，每塊有8條護柱，目前已興建106公里，將於未來90日續建403公里。特朗普預計在3126公里長的邊境線上修築約885公里圍牆。