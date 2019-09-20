聯邦快遞居港機師　被指非法運送彈藥扣廣州

《華爾街日報》周四（19日）報道，聯邦快遞一名曾在美軍服役的機師被中國當局扣留，被指進一步向這間已經處於中美貿易戰風眼的美國企業施壓。

報道引述知情人士指，被扣留的機師霍恩（Todd A.Hohn）上周四（12日）從聯邦快遞地區樞紐廣州白雲機場運送包裹到多個亞洲地區後，回到廣州機場等候港龍航班，準備回到香港的住所。然而他在上機前接受邊防檢查時，當局在他的手提行李內發現一些非金屬子彈，雖然這些子彈據報只能配合低威力仿製氣槍使用，但中國當局依然指控霍恩非法運送彈藥，並已展開刑事調查。

據報霍恩被押離候機室後在公安設施內接受問話，當局也扣起他的護照、手機和其他通信設備，最後他被移送到一間酒店，並被告知在有關刑事調查完結前不能離開中國大陸。

報道指有記者本周四曾成功透過電話接觸霍恩，他承認自己身份，但表示將所有問題交由一名家庭律師回答，並隨即掛線。據報他已經結婚且有子女，他在佛州的一名家庭律師也證實霍恩被扣留，但聯邦快遞則未有公開評論事件。至於在廣州機場的中國公安則表示上周四至今都沒有扣留任何美國人，海關則指沒有關於搜出武器的記錄，中國入境當局則拒絕回應事件。

聯邦快遞今年5月被揭發將部分中國科技巨企華為的包裹轉運美國，中國當局更在6月正式立案調查，之後聯邦快遞也分別捲入運送槍械和刀具到大陸和香港的事件，中國當局也在調查這兩宗事故。