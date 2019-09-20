世衞報告︰缺乏準備　全球爆發瘟疫風險上升

世界衞生組織（WHO）和世界銀行共同召集的全球備災監察委員會（GPMB）周三（18日）發表報告，指出爆發全球性瘟疫的風險正在上升，而各界防範意識仍嚴重不足。報告直指，如果世紀初的流感疫潮在當代重演，或將導致8000萬人死亡、全球經濟蒸發5%。

GPMB報告直指︰「全世界都準備不足。長久以來，我們都容許『恐慌、再忽視』的應對瘟疫循環一再發生︰我們面臨嚴峻危機時拚命拆解，之後很快就將之遺忘。」世衞在2011年至2018年追蹤得1483種流行病，包括非典型肺炎（SARS）和伊波拉病毒等；而伊波拉已在西非造成530億美元（約4134億港元）經濟及社會損失。

報告指，雖然瘟疫病症並非新鮮事，惟現時人口密度上升，加科技發展下，人類有能力在36小時內到達全球任何一個地方，令疫病擴散更為迅速、規模亦更大。加上在全球暖化下，經由蚊蟲傳播的疾病如寨卡、登革熱等，將有機會蔓延到歐洲與北美洲。報告批評，各國領袖「缺乏持續的政治意願」，對防疫投放的資源不足，呼籲各國採取指施。