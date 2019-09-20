為年少輕狂道歉　「黑臉」杜魯多遭同僚力挺

加拿大總理杜魯多數年前將臉塗黑的照片曝光，為他的選情帶來巨大衝擊，他周四（19日）再度道歉，表示這種行為「絕對令人無法接受」。不過他領導的自由黨黨員則不論種族和性別都為杜魯多護航，並讚揚他過往多次為弱勢社群站出來。

杜魯多在溫尼伯市的記者會上說：「我承認這絕對令人無法接受。事實是我當時不明白這對於那些每天活在歧視下的人們會造成多大傷害。我一直承認自己來自有特權的地方，但我現在更必須承認，那會帶來巨大的盲點。對此我深感抱歉，對不起。」

由於一個月後就是大選的日子，這次事件對杜魯多的形象帶來沉重打擊，支持度和他一直非常接近的保守黨領袖謝爾更揚言杜魯多「不適合繼續領導國家」。不過杜魯多除了連續兩次道歉外，並沒有迹象顯示他會辭職或放棄連任，反而繼續到各地進行競選活動。

杜魯多的黨友則為他護航。本身是黑人的自由黨國會議員弗格斯(Greg Fergus)說：「我想如何評價這個人，我想我們應該談論的是，我們為了多元所做出來的奇妙事情。」他表示事件的確令黑人社區中很多人感到困惑或受傷，但他指出杜魯多除了已經道歉，杜魯多也是決定將黑人女子德斯蒙德(Viola Desmond)的肖像印在10元鈔票上。德斯蒙德在1944年拒絕從戲院的白人廂座離開。