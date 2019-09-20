參議院通過2.5億美元預算案　加強選舉安全

美國參議院撥款委員會周四（19日）通過撥款2.5億美元（約19.6億港元）用於各州維護和加強選舉相關的安全措施。預算案獲得參議院撥款委員會兩黨議員的共同支持，在投票中以全票通過。

委員會首席民主黨參議員萊希表示，選舉安全關乎美國國家安全，只有保證選舉安全公正，才能使民眾信任選舉。另一名民主黨參議員孔斯認為，資金可以幫助各州更新投票系統以及預防和打擊網絡攻擊，他強調美國必須汲取2016年大選被俄羅斯干預的教訓，採取措施保證選舉安全。

之前一直反對增加選舉安全預算的參議院多數黨領袖麥康奈爾一改態度，首次表示支持該預算案。他說，特朗普政府在保證各州選舉安全方面作出很大努力，並且沒有將權力集中到聯邦政府手中，他說：「我們將一直堅持這一點。」

辯論期間，部分議員對這筆資金是否會用於加強選舉安全表達擔憂。民主黨議員威登認為這是一個非常「荒唐」的預算案，甚至沒有強制規定這筆資金必須用於維護選舉安全。共和黨議員蘭克福德表示，對於這樣「寬鬆」的預算案，必須採取監察措施。

參議院民主黨領袖舒默發表聲明稱，該預算案至少證明麥康奈爾和共和黨人終於承認必須採取行動應對外國勢力對選舉的干預，認為「這是往正確方向邁進的一步」。