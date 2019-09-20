被指審批疏漏　FAA局長親試波音737 MAX升級軟件

美國波音737 MAX系列客機早前於半年內接連發生兩宗空難，負責審視客機設計的聯邦航空局（FAA）被爆容許波音作自行評估。FAA新任局長迪克森（Stephen Dickson）周四（19日）抵達西雅圖，利用模擬飛行器測試修改過的737 MAX飛行軟件，他表示將在飛機復飛前親自試飛，但未有確實時間。

迪克森是前空軍機師，退役後進入達美航空公司，有駕駛早期737的經驗。他測試模擬飛行器時指操控上與737無異，又測試開啟MCAS防失速系統時機頭向下的情況，但FAA拒絕透露升級版的性能。迪克森之後視察737 MAX系列飛機的組裝廠，並與波音高層會談數小時。他稱FAA沒有評估波音改動737 MAX的時間表，波音亦未提交安全分析。

FAA被爆審批程序疏漏後，招致外界對波音客機的安全疑慮，包括加拿大及印度等國家都表示即使FAA審核合格，也將自行檢驗波音提供的更新軟件。愛爾蘭廉航瑞安航空周四表示，預計起碼明年2月才會恢復使用波音客機營運。波音因此被迫減緩產量，承受更大壓力。