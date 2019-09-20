特朗普白宮晤朱克伯格　磋商保護數據私隱

社交網Facebook（FB）行政總裁朱克伯格周四（19日）在白宮橢圓形辦公室，與對FB抱有懷疑態度的總統特朗普及數位參議員會面，尋求彌合雙方分歧。共和黨參議員霍利（Josh Hawley）透露，曾提議朱克伯格出售旗下的WhatsApp及Instagram，以證明保護數據私隱的決心，但朱克伯格並不同意。FB發言人指，朱克伯格「在白宮與特朗普進行了具建設性的會晤」，但拒絕回應霍利言論。

朱克伯格與霍利等人討論不同項目長達一小時，包括行業競爭、數據私隱立法、選舉安全等。霍利透露，朱克伯格雖然「說了很多話」，但指會在看到FB的實際行動後，才能相信。他又指，曾告知朱克伯格不應把用戶的個人資料，從WhatsApp及Instagram轉移至FB，建議隔離或賣掉它們。霍利又稱，朱克伯格不同意這是一個好念頭。

另外，朱克伯格亦與民主黨參議員沃納（Mark Warner），及共和黨參議員邁克．李（Mike Lee）、科爾尼恩（John Cornyn）和柯頓(Tom Cotton)會面，討論到FB對保守派的偏見、網絡監管、執行反壟斷法和數據私隱問題。沃納指，希望朱克伯格能得悉大家「對隱私和保護政治制度完整的巨大擔憂」，並稱他同意「自我監管不是答案」，認為「他明白推遲制定規則（監管法例）的時間越久，標準就會越高」。