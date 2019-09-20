響應通貝里號召「氣候罷工」　全球百萬人示威籲減排

澳洲數以千計示威者，周五（20日）響應瑞典少女通貝里（Greta Thunberg）號召，分別在當地110個城鎮參與「氣候罷工」，以在聯合國下周一（23日）召開氣候行動峰會前，呼籲各國元首及商界採取行動，並承諾於2030年實現零碳排放。

示威者於悉尼及首都坎培拉率先舉行集會，指澳洲應採取更激烈行動減排溫室氣體。當地大學表示不會懲罰學生罷課，但亦有部分學校採取不同做法。15歲學生薩頓稱，學校指罷課不是正當理由，如缺席考試將獲零分，但自己仍會為生病的地球而戰；澳洲工會理事會（ACTU）亦表示支持罷工。惟國會議員凱利（Craig Kelly）指示威者「被操縱」，認為現代人在極端天氣威脅下，比任何時候都來得安全。

全球有逾150國家、過百萬人響應「氣候罷工」。美國的示威者將舉辦800多場活動，亦獲紐約州教育官員同意當地110萬學生罷課。示威者會採取不同形式的活動，來提高大眾對全球暖化的認識，並要求減少碳排放。紐約示威者屆時會先於曼哈頓下城集合，並遊行至華爾街附近的巴特里公園，舉行演講及音樂集會；而土耳其伊斯坦布爾的示威者則會在公園舉辦音樂會和研討會。