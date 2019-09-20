98歲老兵跳降傘　紀念二戰反攻德軍行動

美國一名98歲老兵周四（19日）在荷蘭一個空軍基地，與數百名跳傘好手一起跳降落傘，紀念二戰期間盟軍向納粹德軍發動的一次反攻行動。老兵完成跳傘後心情興奮，豪言到了100歲也會繼續跳傘。

賴斯（Tom Rice）當日與一名年輕跳傘好手，採用雙人跳傘方式，降落在艾恩德霍芬空軍基地。當降傘打開後，賴斯大喊︰「嘩！今次跳傘很正！」完成壯舉後，他形容十分完美，表示到自己踏入100歲時，將會再次跳傘。

是次活動是紀念盟軍於1944年，在荷蘭全國各地空降反攻德軍的「市場花園行動」（Operation Market Garden），賴斯當時是美軍101空降師成員。盟軍希望在荷蘭空降，以便深入德國軍工重地，以盡快結束戰事。惟該行動最後失敗告終，事件其後被寫成小說和改編拍攝成荷里活電影《英雄塚》（A Bridge Too Far）。

今次已不是賴斯以耄耋之年玩跳傘，今年6月諾曼第登陸75周年紀念時，他與3名昔日同袍和200多名跳傘好手，重現當日情景，令人感動讚嘆。