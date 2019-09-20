伊梅爾達掠德州路州　休斯敦成重災區2死

熱帶風暴伊梅爾達（Imelda）周四（19日）掠過美國德州及路易斯安那州部分區域，多人被洪水圍困，導致2死。當局在休斯敦東部展開水上救援工作、疏散醫院病人及關閉公路，逾900航班被取消或延誤。霍比機場已逐漸恢復運作，部分學校仍然停課。

伊梅爾達當日亦為多區帶來水浸，全部行車線浸沒、有汽車幾乎浸至沒頂。國家氣象局估計，有地區出現多達102厘米雨量，並在多個縣發出洪水緊急預警。因惡劣天氣持續，包括休斯敦在內的救援人員疲於奔命，至少出動1700次拯救受困民眾，一名19歲男子救馬時溺水觸電身亡，另一名中年男子駕車時溺水死亡。

在休斯敦以東95公里的小鎮，有醫院需要疏散、雨水已淹沒數間民房及商舖，警員指該地「因水位上升而受到破壞」。另外，有12萬人居住的博蒙特亦是重災區，當局指所有道路都無法通行，兩間醫院無法讓人進入。洪水目前正逐漸退去，高速公路有數百架車輛仍被洪水圍困。

國家颶風中心表示，伊梅爾達當日早上位於休斯敦以北180公里，以時速7公里向西北偏北移動。接踵而來的還有，正掠過加勒比海英國屬地百慕達以北的3級颶風温貝托（Humberto），及周六（21日）移至波多黎各北部的颶風「傑里」（Jerry）。