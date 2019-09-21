Fb檢討數百萬Apps私隱措施　數萬個被暫停

英國政治顧問公司「劍橋分析」（Cambridge Analytica）早前被揭違規收集以千萬計的Facebook（Fb）用戶數據，Fb周五（20日）宣布在後續檢討私隱措施的期間，已在平台上暫停了「數萬個」應用程式（Apps），比早前公布的數字高出不少。

Fb表示，自去年3月起針對應用程式展開的調查現已覆蓋了數百萬個Apps，期間中止了數萬個與約400個程式發展商有關連的應用程式，檢討仍在進行中。Fb在去年5月表示暫停了200個Apps，直到同年8月，數字增至400個。Fb經理阿奇邦（Ime Archibong）表示，暫停如此多的Apps「並不必要反映它們對人們存有威脅」。他解釋指，有部分Apps尚未上架，而部分則是因未回應Fb索取資訊的要求而被暫停。

阿奇邦又指，有部分Apps遭到Fb完全禁止，包括一個名為「myPersonality」的應用程式。他指這程式拒絕參與Fb的審查，且與其他方分享少受保護的數據資訊。他稱Fb已起訴一間南韓數據分析公司Rankwave，指控該公司在5月拒絕配合調查；但未有透露該些程式發展商如何與數萬個Apps有關連。