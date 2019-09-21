鎖定伊朗國家銀行祭最高級制裁　美國增兵沙特

美伊關係再陷開戰邊緣，美國政府周五（20日）雙管齊下加強震懾伊朗，先後宣布制裁伊朗國家銀行及伊朗國家發展基金，以及向沙特阿拉伯和阿聯酋增兵數百人、調派愛國者導彈等，加強沙特防空能力。五角大樓強調調動屬防衞性質，總統特朗普則宣稱可在一分鐘內下令攻擊伊朗，但他選擇克制應對，直指新制裁措施是「最高級制裁」。

伊朗被指襲擊沙特的全球最大煉油設施，令中東局勢升溫。美國防長埃斯珀指所有矛頭都指向伊朗，形容襲擊是該國的侵略升級。五角大樓將增兵到沙特及阿聯酋，目前未知確實數量，同時部署額外的愛國者導彈及戰機，現時於中東巡航的航母林肯號亦會延長部署時間。埃斯珀強調，新安排是防衞性質，目的是加強防空及導彈防禦能力。

特朗普此前多次暗示或對伊朗採取軍事行動，但最終只會派兵保護沙特。有國防官員預計，軍方最多派數百名士兵，特朗普今次決定屬比較克制的選項。特朗普周五多次強調自己可於短時間內授權攻擊伊朗，但他認為「克制能顯出更大力量」。他說：「採取軍事襲擊是最容易的事，但我認為強者應展露小許的克制，別人覺得我會在2秒內攻擊伊朗，但我有很多時間。」

此前，財長姆紐欽宣布新一輪制裁伊朗的措施，鎖定該國金融體系其中兩大支柱伊朗國家銀行及伊朗國家發展基金。財政部指控兩機構為伊朗革命衞隊、聖城軍、真主黨等恐怖組織提供財政支持。制裁對象在美國境內的資產，將會被凍結，美國公民亦不得與這些機構進行交易。

伊朗國家銀行回應新制裁指，顯示美國已再無施壓工具可用。又指若美國的制裁奏效：「伊朗的經濟情況應該與現在很不同。」早前承認襲擊沙特煉油廠的也門叛軍青年運動表示，將會終止對沙特領土的所有襲擊，希望此舉可獲沙特更大的舉動回應，以作為終止也門衝突的和平手段。