美媒：特朗普向烏克蘭總統施壓　要求調查拜登次子

美國總統特朗普再陷醜聞，他被指向外國領袖亂作承認，更阻止官員向國會投訴。美媒周五披露更多詳情，指投訴的其中一部分是有關特朗普今年7月與烏克蘭總統澤連斯基通電話時，多次要求對方調查前副總統拜登次子亨特的不當行為。拜登隨即發文斥責特朗普無底線地濫權。

《華爾街日報》引述多名知情人士指，特朗普於7月指要中斷對烏克蘭的援助，但他同月25日與澤連斯基通電話時，沒有提及此事，反而8次要求對方與其私人律師朱利安尼合作調查亨特，聲稱「在華盛頓的人想知道事件」。不過，知情人士指這意味特朗普或沒有提出明確的交換條件。根據烏克蘭政府的通話文本，二人當日討論烏克蘭的貪污情況及國家形象等。

亨特在拜登任副總統期間，為烏克蘭一間天然氣公司任說客。2016年初，拜登被指要求烏克蘭前總統波羅申科解僱涉貪的總檢察官，否則會擱置一筆總值達10億美元（約78億港元）的擔保貸款，最後該名總檢察官被辭退，檢察部門當年曾稱沒證據顯示拜登父子有不當行為。

特朗普周五沒有否認是否曾與澤連斯基討論享特，又指雙方討論過甚麼不重要，但堅稱拜登應受查。拜登反駁稱有關享特的指控毫無根據，要求特朗普通電內容，若報道屬實，特朗普濫用權力則確實沒有底線。

眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）已要求國務院及白宮公開通話內容文本，他希夫在Twitter貼文，指特朗普嘗試要求外國揭露政敵醜聞是腐敗行為。朱利安尼則在Twitter為特朗普護航，稱是他自己要求烏克蘭政府調查拜登父子，又指總統要求一個以貪腐著名的國家，調查影響美國的腐敗行為只是做份內事。