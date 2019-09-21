密歇根湖水底巨型障礙物　證屬內戰時期沉船

美國密歇根州一名潛水探險家約10年前，坐船在密歇根湖利用水底聲納儀搜尋沉船時，發現60米湖底處有巨型障礙物，一直未知是甚麼。直至今年6月，他邀請資深潛水員潛到湖底搜索，終發現原來是兩艘約140年前內戰時期，相撞後沉沒的運貨帆船。

發現沉船的赫爾斯特倫（Bernie Hellstrom）今年6月與2名潛水專家，帶同特製攝影機到密歇根湖底搜索，發現該兩艘沉船相距約3米，船桅互相壓住，其中一艘的船體上有撞擊造成的大洞。

赫爾斯特倫拍下片段，交予海洋歷史學家巴洛特（Brendon Baillod）研究，後者翻查資料和根據在沉船上找到的一枚1870年飛鷹1美分硬幣，認為兩船是於1878年6月相撞沉沒的貨船佩什蒂戈號（Peshtigo）和聖安德魯號（St. Andrews）。

巴洛特指，佩什蒂戈號和聖安德魯號分別長43米及49米，前者當年載着煤礦從賓夕凡尼亞州前往芝加哥，後者則載着一批粟米由芝加哥前往紐約。兩船在深夜時分疑因大霧及誤解訊號燈而相撞，結果雙雙在10分鐘內迅速沉到湖底。意外中佩什蒂戈號2名船員失蹤，其餘人由駛經的帆船救起。

有趣的是，有人在這之前曾於密歇根州東部的休倫湖發現一艘沉船，並一直以為是聖安德魯號，但未發現佩什蒂戈號殘骸。現在發現兩船的真身，當日在休倫湖發現的沉船是何方神聖反而成謎。