美航員工涉歧視　稱對2回教漢感不適取消航班

美國航空公司被指種族歧視及宗教定性，2名回教男子上周六（14日）打算乘搭由亞拉巴馬州伯明翰，飛往達拉斯沃思堡國際機場的航班時，因機組人員對兩人感覺「不舒服」，導致航班取消。事主已向美國運輸部投訴，要求聯邦機構介入調查。美國航空公司回應指，將與2人接觸以了解事件。

哈瓦爾德（Abderraoof Alkhawaldeh）及阿巴拉（Issam Abdallah）表示，兩人被定性為回教及中東人士，當日有機組人員留意到阿巴拉在機上如廁後沖了兩次廁所，並發現兩人曾互相揮手致意，因此感到可疑及向上級報告。該航班的乘客其後獲安排搭乘其他航班，兩人則被美國聯邦調查局（FBI）及運輸安全管理局盤問搜身後，才獲准登機。

阿巴拉控訴事件是他一生中最恥辱的一天。該客機由梅薩航空營運，它與美國航空聯營部分航線，梅薩航空周四（19日）指會徹底調查事件。美國航空公司則表示，航班是由於「一名機組人員和一名乘客提出的擔憂」而被取消，強調「有義務認真對待機組人員和乘客提出的安全問題」。