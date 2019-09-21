再為黑面照道歉　杜魯多承諾禁槍圖挽民望

加拿大總理杜魯多早年塗黑臉的照片曝光後，被指種族歧視，勢影響下月大選選情。他周五（20日）再為事件致歉，並於多倫多希臘城宣布自由黨如能繼續執政，將禁止AR-15自動步槍等軍用級槍械，以圖挽回民望。

希臘城去年7月發生嚴重槍擊案，造成2死13傷。杜魯多在記者會上說：「因為槍支，令許多人失去生命或家人而飽受痛苦....，單靠思念和祈禱無法解決問題。因此自由黨將實施更嚴厲的禁槍法。」杜魯多特別指明會禁制AR-15一類重型槍械，他說：「你不需要軍事級武器，那是用來在最短時間內殺死最多人，而不是射殺一隻鹿的武器。」

杜魯多亦承諾，會立法管制武器的廣告，避免美化暴力；他亦會嚴謹限制管有及入口槍械發牌，以及對擁槍者的背景審查，包括其精神狀況及犯罪紀錄。

杜魯多同日亦再次就「黑面照」風波向公眾道歉，稱傷害了許多支持他的人，令很多人失望。然而國內許多少數族裔似乎覺得該照片並沒太大不了，有人認為是陳年往事，有人更為杜魯多說項，反問誰人年青時沒做過蠢事。本身是錫克教徒的國防部長石俊亦在Twitter貼文，指那些照片並不代表杜魯多現時的為人，亦知道對方很悔疚。