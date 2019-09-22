特朗普涉濫權向烏克蘭施壓 拜登：他可被彈劾

美國總統特朗普被指多次向烏克蘭總統澤連斯基施壓，要求對方查前副總統拜登次子亨特的不當行為，引起軒然大波。拜登上周六（21日）出席競選活動時指，特朗普明知道會在明年大選中落敗，因此濫權抹黑他；又指根據眾議院的發現，特朗普可能被彈劾。特朗普反駁指傳媒不理會事實真相，與民主黨狼狽為奸。

拜登在艾奧瓦州出席民主黨總統候選人拉票活動時，向記者表示從未與兒子討論過海外業務，批評特朗普抹黑他：「因為他知道我會像打鼓一樣擊敗他。他在濫用總統職權的每一項要素、試圖做一些事來誹謗我。」

當被問到特朗普應否為此而遭彈劾，拜登稱：「根據眾議院的發現，特朗普可被彈劾。但我現在不做這個判斷。眾議院應該調查。」他批評特朗普已越過底線，要求對方公開7月時與澤連斯基對話的抄本。

特朗普之後在Twitter反擊，指假新聞傳媒和民主黨對拜登被指要求烏克蘭前總統波羅申科解僱涉貪的總檢察官一事避而不談，卻不斷炒作關於他的不實新聞，稱：「假新聞媒體不僅不檢查事實的準確性，更故意編造事實。真是瘋狂！」

民調機構拉斯穆森（Rasmussen）指民主黨第三輪辯論過後，拜登的支持度升至35%；領先女候選人沃倫的15%及桑德斯的14%。不過，拜登在艾奧瓦州的支持度則是20%，落後沃倫的22%。