德州水浸酒店90人受困　21歲職員連踩32小時服務獲讚

美國德州早前受熱帶風暴伊梅爾達（Imelda）吹襲，水浸導致多人受困，其中包括博蒙特一間酒店。90名住客頓時有如受困孤島，其時酒店內僅得一名21歲職員。該名年輕的工讀生面對大批滯留顧客仍處變不驚，連踩32小時並擔盡酒店內一切職務，親切而盡責的態度引來住客激讚，嘉許他的貼文獲2.6萬人讚好。

博蒙特一間酒店早前受水浸圍困，住客無法離開、同事亦無法上班，21歲大學生史密斯（Satchel Smith）決定留下繼續工作，以協助受困的住客。住客錢德勒（Angela Chandler）在社交網發文大讚︰「他接聽並回答了我們致電的所有問題，確保我們有熱茶可喝，為我們奉上熱騰騰的早餐。他優雅善良地應對困境，期間一直臉帶美麗笑容。」

史密斯事後受訪時，坦言接近兩天的連續工作相當辛苦。他本來只是櫃枱職員，但一時之間得身兼廚師、技工、服務員等多職。他笑指自己並不擅長煮食，幸得一名顧客出手幫助，合力為眾人奉上簡單意粉。史密斯感恩稱︰「住客幫了大忙，情形就像個大家庭。」