美不欲對伊朗動武　沙特料於聯大公開施襲證據

沙特阿拉伯兩個石油設施早前遇襲，美國及沙特把矛頭指向伊朗。不過，英媒披露兩國就是否升級對伊朗的行動有分歧，沙特將於聯合國大會展示伊朗施襲的確實證據，爭取國際社會支持。美國國務卿蓬佩奧則強調，華府的目標是避免戰爭。

報道引述外交消息指，沙特想升級行動報復伊朗，但美國、阿聯酋等盟友不想陷入傳統的軍事衝突，憂慮波斯灣會爆發戰爭，拖累其他石油出產國。知情人士透露，沙特希望國際社會採取更多措施懲罰伊朗，利雅德認為只有展示確實證據指證伊朗，才能令態度有保留的歐洲及其他國家改變立場。

有西方外交官指，沙特石油設施遇襲令局勢升溫，問題在於如何在情況不升級下回應事件，目前未知美國的計劃。美國早前雙管齊下，加強制裁伊朗及增兵沙特協防，蓬佩奧周日（22日）受訪時重申派兵是防衞及震懾性質，有信心總統特朗普在震懾措施失敗後，會再採取行動，而德黑蘭亦明白此點。

美國財長姆紐欽同日向有線電視新聞網絡指，攻擊沙特石油設施等同攻擊全球經濟系統，美國預期任何使用美元結算系統的國家，會遵從對伊朗的制裁令。伊朗總統魯哈尼周一登機出發赴聯大，他上機前表示雖然美國不願讓伊朗出席，但伊朗必須堅持前往，向各國解釋美國向伊朗採取的「殘忍」行動。