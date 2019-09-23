休斯敦5萬印裔歡迎莫迪　特朗普欲拉票造勢打錯算盤

美國總統特朗普周日（22日）與到訪的印度總理莫迪，到德州出席一個印度裔團體舉辦的莫迪歡迎會。特朗普與莫迪在近5萬名印裔民眾面前「互笠高帽」，形容兩國的關係親如兄弟。有分析指，特朗普或想藉出席是次活動向印度裔選民拉票，但算盤似乎打不響。

莫迪上周六（21日）抵達美國，準備出席周一（23日）起舉行的聯合國大會，並於周五（27日）在大會上發表演說。此前，德州一個印度裔團體特別在休斯敦著名的NRG體育館，為他舉行歡迎會。莫迪在活動上致詞感謝印度僑民支持，全場以雷動掌聲及高呼其名字回應。

莫迪之後邀請特朗普致詞，後者稱讚印度與美國合作，打擊極端回教恐怖主義，保護平民免受威脅。莫迪之後請民眾向特朗普致謝，此時全場高喊「美國！美國！」，但沒有人叫「特朗普」。而同時間，在會場外有近1.5萬名民眾示威，抗議印度收回印控喀什米爾地區的自治權，以及在背後支持印度的美國政府。

德州一向共和黨的票倉，而休斯敦是該州少有民主黨佔優勢的城市。有分析指特朗普或以為出席是次活動可以乘勢拉票，但似乎打錯算盤。