不滿政策助華傾銷　美擬下月退出萬國郵政聯盟

美國指控萬國郵政聯盟（UPU）漏洞，令中國企業以極低郵政費率向美國傾銷大量商品。美國白宮國家貿易委員會主任納瓦羅本周率領團前往瑞士日內瓦，要求UPU改革有145年歷史的全球郵政系統，揚言若UPU不徹底改變，美國最快下月17日退出聯盟。

萬國郵政聯盟於1969年規定，所有貧困國家及發展中國家可享受低於發達國家的「終端費」。華府認為，中國在該規定下屬於發展中國家，因此令中國互聯網零售商得以向美國消費者提供免運費待遇，導致大量中國商品充斥美國市場。白宮去年10月宣布，啟動退出UPU條約的程序，以糾正重大「經濟扭曲」。

納瓦羅月初撰文指，UPU的「古董級」的國際郵費設定沒與電子商務同步，令美國成為最大受害者。他舉例稱，中國等地製造商寄包裹到紐約，竟比美國製造商從洛杉磯寄往紐約的費用便宜，令美國製造商處於競爭劣勢之餘，美國郵政署更被迫為此作出巨額補貼。

分析指，若美國退出UPU，必須盡快與其他國家和地區達成雙邊協議，以確保郵件可以在國際範圍內運送，否則可能會使往返美國的包裹出現混亂。

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