申請終止引渡程序聆訊展開　孟晚舟神情輕鬆

【02:47】加拿大司法部長書面回應孟晚舟一方指控，強調「沒有證據顯示指控屬實」，指邊防官員當時的行為合法。

【02:40】孟晚舟一方指，拘捕孟晚舟當日，邊防人員假裝因為入境問題對她進行查問，但事實上是在「暗中進行刑事調查」，又指控美國當局要求加拿大官員「沒收電子設備，保留證據」，因為「聯邦調查局會作出要求」，並將這些電子設備放在一個特製盒子，隔絕電子信號以「避免有人遙控刪除資料」。

【01:39】孟晚舟一方表示需要用大約3天描述所有事實和分析，以抗辯他們需要哪些證據和有關原因。法官認為孟晚舟一方的要求在定義上「太廣闊」，希望他們更加具體，而且將有關的要求再以重要性進一步分類。

【01:19】控方正和法官商討是否公開部分文件，包括加拿大司法部長的回應，更多的口供謄本，以及控方聲稱會顯示出案件完整過程的多段閉路電視片段。

【01:08】聆訊正式開始。

【00:57】孟晚舟進入法庭前神情輕鬆，甚至在庭外和支持者交談，不過大部分到場旁聽的都是傳媒。

中國科技巨企華為太子女孟晚舟被美國要求引渡受審的案件，孟晚舟一方要求終止引渡程序，有關聆訊當地周一（23日）10時起一連8天進行，早上已有約50名記者等候。

這次聆訊將取決辯方能否取得孟晚舟去年在溫哥華機場被拘留及逮捕的文件。辯方律師在聆訊前向法庭提交文件，指控美國政府企圖利用引渡程序謀求經濟和政治利益。特朗普去年12月曾公開表示，假如有助與中國達成貿易協議，他願意干預美國司法部針對孟晚舟的案件。代表律師在文件續指，特朗普這番言論對孟晚舟被捕一事提供「重要背景」。

另外，辯方律師又指控加拿大皇家騎警（RCMP）及加拿大邊境服務局（CBSA）扣留孟晚舟時違反人權，提出民事起訴。RCMP本來打算在客機上拘捕孟晚舟，但後來改由CBSA的官員檢查孟晚舟的行李，並盤問她關於華為在伊朗的業務。辯方指美加政府利用CBSA的特別拘留權掩飾刑事調查，屬於嚴重濫權，因此希望法官能下令披露案件相關的電郵、報告及其他文件。

不過，在數周前另一場聆訊中，卑詩省最高法院首席法官欣克森質疑辯方的民事訴訟，只是一個獲取引渡程序信息的「詭計」；惟孟晚舟代表律師則指辯方論點充足。加拿大傳媒報道，預計明年就加國濫用程序的指控舉行單獨聆訊，而孟晚舟的引渡聆訊暫定明年一月展開。