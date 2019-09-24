中美糾紛致華留學生人數減少　大學擴闊招生

中美關係摩擦不斷，令中國留學生赴美升學的憂慮加深。美媒周一（23日）報道，美國部分大學的中國留學生人數開始出現20%或以上的下降。面對隨之而來的財政影響，有大學開始擴大招徠其他國家的學生，或購買保險以防未來留學生收生減少。

美國的外國留學生最多來自中國，36.3萬名中國留學生佔總數的三分之一。不過這數字近年開始下降，麻省本特利大學的中國新生由去年秋季的110人，跌至今年70人；而佛蒙特大學和內布拉斯加大學林肯分校分別出現23%和20%的人數下降。

有美國大學職員表示，中美貿易糾紛和對中國學生抱持的安全疑慮，連同簽證問題、全球競爭激烈和中國國內高等教育系統的發展，均導致赴美留學的中國學生減少。有中國父母及學生亦對美國的槍械暴力和嚴格的移民限制感憂慮。而在更敏感的機械、航空和高科技生產領域，有中國學生憂慮將不獲發簽證赴美學習。

外國學生為美國經濟帶來估計390億美元的收入，伊利諾伊州大學2年前推出保險政策，若大學從中國學生所得的盈利下跌20%或更多，保險便會支付6000萬美元予大學。費城的理海大學本月則僱用了招募專員，冀吸納更多印度和撒哈拉以南的非洲學生。