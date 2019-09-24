男子球賽舉牌籌啤酒錢　竟收善款過百萬美元盡捐醫院

美國艾奧瓦州一名男子，本月14日在一場大學美式足球進行期間，站在於現場播報賽事的電視台主持後面，開玩笑高舉一個請民眾捐錢給他買某品牌啤酒的紙牌，並附上其電子支付帳號。豈料轉眼竟然真的有人捐款，男子決定把捐款轉贈一間兒童醫院，消息傳開後捐款數字大增，至今收到逾100萬美元（約780萬港元），令他既驚且喜。

24歲的金（Carson King）表示，他在球場上舉紙牌只是貪得意，惟舉牌後不久，他的手機支付Apps便響起提示聲，短短半小時內已收到400美元捐款。他回家與家人商量後，決定將捐款扣除一罐啤酒的價錢後，悉數捐給艾奧瓦大學斯特德家庭兒童醫院。

金的善舉吸引更多人捐款，他工作的賭場捐出5萬美元。該款品牌啤酒的生產商亦隨緣樂助，不但捐款支持，更特別生產一批罐上印有金的肖像的啤酒；有網民知道後，甚至要求啤酒商在艾奧瓦州發售該款「金罐啤」。金周日（22日）在社交網宣布，捐款數字已破100萬美元大關，且善款仍陸續有來。