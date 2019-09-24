金星曾有生命?　7億年前或有過海洋

地球在太陽系的鄰居金星，大小與地球差不多，但大氣層中的二氧化碳含量高達96.5％，還有硫酸氣體，表面溫度更高達462°C。然而最近有電腦模型顯示，金星很久以前可能和現在非常不一樣，7億年前的金星或許曾是個有海洋的水行星，甚至可能有生物。

美國太空總署戈達德太空科學研究所的邁克爾‧韋（Michael Way）與杰尼奧（Anthony Del Genio）兩位學者透過電腦模擬得出結論，認為金星的大氣層發生根本性轉變之前，可能曾經有海洋，而且擁有液態水的時段在2億年至30億年之間。

為了確定這個猜測是否可行，兩人以不同程度的水，覆蓋金星進行了5種模擬方式，包括水深10米的淺層海洋，或是海洋深度310米的廣大海洋等研究，然後模擬42億年前和7.15億年前的太陽輻射強度，看看能否維持金星上的水世界。

他們發現，理論上金星都能保持在攝氏20度至50度之間，並非完全符合人類舒適居住的標準，但足以保持液態水。更重要的是，在最佳情況時，金星可以保持這種情況長達30億年。如果這些模型成立，即金星位於「宜居帶」，就算接收的太陽輻射是地球的兩倍，都仍然有機會出現生命。

兩位科學家認為，遠在42億年前，金星剛剛形成後不久，它的表面迅速冷卻，早早脫離了岩漿海時期，之後金星大氣中的二氧化碳，通過與30億年前地球上發生的類似機制，吸收到了地殼中的矽酸鹽層中，這將留下一個以氮氣為主，微量的二氧化碳和甲烷的大氣層，這和地球的大氣層相似，因此那時的金星可能有豐富的水份，宜人的環境，也就可能是金星的生命時代。

研究小組又猜測，在距今7億年前，金星可能發生嚴重且全面的火山爆發，大量埋在地殼的二氧化碳又被釋放到大氣層，極大量的二氧化碳引發金星出現全面溫室效應，加上硫磺氣體跟著噴出，令金星變得愈來愈熱，把原本的海洋蒸發。高溫將水分子分解成氫和氧，氫氣逸散到太空，而氧氣與游離的碳，也結合成二氧化碳，終於使金星變成高熱的環境。邁克爾‧韋補充說：「金星上可能曾發生毀滅生態的火山活動。其實在地球上也曾有類似的例子，那就是2億年前與大滅絕有關的西伯利亞玄武岩事件，但金星的規模更可怕，徹底改變了金星。」

研究小組強調，這是個大膽的猜測，仍然有很多主要問題要尋找答案，包括在7億年以前，金星上到底有多少水；金星的毀滅是一次性事件，還是數十億年的一系列事件等等。